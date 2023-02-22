"Реал" забил пять голов в ворота "Ливерпуля"

Айнтрахт - Наполи 0:2

Матч прошёл на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте и завершился победой гостей со счётом 2:0.

На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако "Наполи" всё же вышел вперёд в первом тайме. После передачи Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани, а спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.

Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5

В параллельном матче, который проходил на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, мадридский "Реал" одержал разгромную победу со счётом 5:2.

На третьей минуте матча нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес открыл счёт красивым ударом пяткой после успешного прострела с правого фланга. Этот гол стал самым быстрым в истории английской команды в Лиге чемпионов. На 15-й минуте Мохамед Салах воспользовался ошибкой вратаря Тибо Куртуа и удвоил преимущество хозяев.

Благодаря этому голу Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории Лиги чемпионов - на счету египтянина 42 мяча.

На 23-й минуте Винисиус Жуниор отыграл один мяч ударом с угла штрафной. На 36-й минуте ошибку допустил уже вратарь "Ливерпуля", не справившись с прессингом со стороны Винисиуса. На 48-й минуте Эдер Милитао вывел гостей вперёд после подачи штрафного. На 56-й минуте Карим Бензема забил после рикошета, а на 67-й минуте француз отправил в сетку ещё один мяч.

"Реал" стал первым в истории клубом, который забил пять мячей в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде" в еврокубках. Ответные матчи состоятся 15 марта.

Напомним, ранее в первых матчах 1/8 финала "ПСЖ" дома потерпел поражение от мюнхенской "Баварии" (0:1), "Милан" с таким же счётом обыграл "Тоттенхэм" (1:0), "Челси" на выезде уступил дортмундской "Боруссии" (0:1), а "Бенфика" в гостях победила "Брюгге" (2:0).

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.