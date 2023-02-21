"Спорт-Экспресс" назвал зарплату Калниньша в России

В сотне самых высокооплачиваемых игроков КХЛ оказался латвийский вратарь Янис Калниньш, который представляет "Амур" из Хабаровска.

По данным "Спорт-Экспресса" 31-летний Калниньш за сезон зарабатывает 35 миллионов рублей (неполные 450 тысяч евро), что позволяет ему занимать 95-е место среди самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Сообщается, что это базовая зарплата игрока за сезон, которая не учитывает бонусы и премии.

Калниньш является вторым самым высокооплачиваемым игроком хабаровского "Амура". В январе латвийский вратарь продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Хотя в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и многие спортсмены покинули страну-агрессора, Калниньш решил принять предложение "Амура" и продолжить карьеру в России. Это решение подверглось критике в латвийском обществе.

Калниньш представлял сборную Латвии на трёх чемпионатах мира, а в феврале прошлого года был в составе сборной на Олимпийских играх в Пекине. Выбрав работу в России, он навсегда закрыл для себя дверь в сборную.