Фото ⟩ В Риге прошла акция в поддержку бывшего президента Грузии Саакашвили

Галерея: Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

Собравшиеся вели себя очень тихо и держали в руках плакаты с надписями "Спасите Мишу" и "Освободите Мишу". Также были видны несколько грузинских флагов. На митинг пришли жители разных возрастов, было видно несколько украинцев. Мероприятие контролировали трое полицейских.

Организацию акции Save Misha ("Спасти Мишу") координирует кремлевский оппозиционер, публицист Марк Фейгин. На своей странице в Facebook он заявил, что такие мероприятия проходят сегодня во многих городах мира. Среди городов он перечислил Берлин, Тель-Авив, Мадрид, Афины, Лондон, Рим, Дублин, Париж, Киев, Прага и другие.

Напомним, что Саакашвили был арестован грузинской полицией по возвращении на родину в 2021 году. А еще в 2018 году грузинский суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы, в том числе за злоупотребление властью в бытность президентом страны.

Его сторонники говорят, что обвинения политически мотивированы и инициированы нынешней правящей партией "Грузинская мечта".

Находясь под стражей, здоровье Саакашвили значительно ухудшилось.