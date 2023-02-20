На ул. Валдемара возобновят движение, жильцам разрешат забрать вещи

Как подтвердил агентству LETA мэр Риги Мартиньш Стакис, Рижское самоуправление получило заключение эксперта, которое позволяет возобновить движение общественного транспорта по одной полосе на закрытом участке улицы Валдемара.

С другой стороны, жители поврежденных зданий смогут взять предметы первой необходимости. Самоуправление предоставит им подробную информацию на запланированном сегодня собрании, сказал Стакис.

Как сообщили в Рижской думе, общественный транспорт сможет проезжать мимо конкретного здания только по одной полосе, по которой будет организовано реверсивное движение.

Движение на этом участке улицы по-прежнему будет закрыто для других участников дорожного движения.

Рижская дума уточняет, что общественный транспорт сможет проезжать мимо конкретного здания только по одной полосе, по которой будет организовано реверсивное движение.

Для других участников дорожного движения на участке улицы Валдемара от улицы Алояс до улицы Шарлотес движение по-прежнему будет закрыто.

В ближайшие дни будут размещены плакаты со схемами объезда, информацию об ограничениях движения также можно найти в приложении Waze. Учитывая возможные пробки, жителей призывают пользоваться общественным транспортом.

RUS TVNET уже сообщал, что в субботу вечером из двух домов на улице Валдемара эвакуировали людей, так как трещины в стенах зданий расширились. Из двух соседних зданий эвакуировали 33 человека.

Чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения, на участке улицы Валдемара от улицы Шарлотес до улицы Алояс движение было закрыто.

Галерея: пресс-конференция мэра Риги перед зданием в стене которого появились трещины