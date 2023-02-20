ВИДЕО ⟩ "Рига" в Турции сыграла вничью с киевским "Динамо"

Матч прошёл в Анталье на стадионе Mardan Sports Complex и завершился вничью - 1:1.

На 54-й минуте "Рига" вышла вперёд благодаря голу сербского полузащитника Милоша Йойича, который стал игроком латвийской команды меньше двух недель назад. Серб воспользовался подачей Райвиса Юрковскиса и головой отправил мяч в сетку ворот Руслана Нещерета.

На 79-й минуте в составе киевлян голом отметился 18-летний полузащитник Антон Царенко, который начал встречу на скамейке запасных.

Видео: Матч "Риги" и "Динамо" (Киев)

Ранее "Рига" провела проверочные матчи против армянского "Ширака" (1:2), "Сараево" из Боснии и Герцеговины (0:2, 0:0), украинской "Зари" (4:2, 0:1), казахстанского "Кайсара" (0:0), тбилисского "Динамо" (4:1), "Торпедо" из Кутаиси (2:0) и "Дечича" из Черногории (2:0).