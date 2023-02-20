Фото ⟩ Остапенко успешно начала защиту титула в Дубае

Матч завершился со счётом 6:1, 6:4 в пользу латвийской теннисистки.

Встреча продолжалась 76 минут. 25-летняя Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге WTA, сделала восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. 23-летняя Завацкая (WTA 280) ни разу не подала навылет и допустила две двойные ошибки.

До этого теннисистки встречались лишь однажды - в 2019 году в Ташкенте Остапенко отказалась продолжать борьбу при счёте 6:3, 5:4 в пользу украинки. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Победа в этом матче позволила латвийской теннисистке заработать 60 рейтинговых очков. Во втором круге соревнований Остапенко скрестит ракетки с 17-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой (WTA 52), которая на старте турнира в Дубае обыграла американку Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 6:4.

Остапенко является действующей победительницей турнира WTA 1000 в Дубае. Год назад в финале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.