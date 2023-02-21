"В остальном, мой призыв заключается в том, чтобы мы доверяли нашим правительствам. Только они делают политику", - отметила бывшая глава кабмина ФРГ. Она также напомнила "Порошенко", что тот проиграл выборы в Украине Владимиру Зеленскому. "Если ты не избран, то в такие трудные времена нужно по возможности держаться в тени", - подчеркнула она.

Экс-канцлер ФРГ указала на единство Запада в условиях войны России против Украины. Она также отметила, что подписание Минских соглашений дало Киеву необходимое ему время.

Меркель: Мой русский еще хуже, чем в 2014 году

На отдельные вопросы, в частности про свою пенсию, Ангела Меркель не стала отвечать. Экс-канцлер также не согласилась перейти на русский. "Мой русский еще хуже, чем в 2014 году", - призналась она. В ходе беседы бывшая глава правительства Германии пожелала собеседнику "всего наилучшего от всего сердца".

Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 годы.

В июне 2022 года журнал Der Spiegel пришел к выводу, что российские пранкеры Кузнецов и Столяров, судя по всему, поговорили с правящим бургомистром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey) и мэрами еще четырех европейских городов по видеосвязи, выдав себя за мэра Киева Виталия Кличко.

Канцелярия Сената германской столицы сообщила, что Гиффай на протяжении получаса разговаривала по видео-конференц-связи с человеком, выдававшим себя за мэра Кличко. Беседа закончилась преждевременно, так как "ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина".

Канцелярия берлинского Сената полагает, что Гиффай стала жертвой цифровой манипуляции. "Судя по всему, мы столкнулись с дипфейком (deep fake, исключительно реалистичной цифровой подделкой. - Ред.) Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко", - заявила представительница канцелярии.

Позднее Вован и Лексус пообщались с бывшим министром обороны США Марком Эспером.