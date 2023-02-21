РФ отменили концерты группы "Мумий Тролль"

Известно, что музыканты должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.

В социальных сетях указано, что они не зависят ни от самих музыкантов, ни от организаторов концертов. Представители группы "Мумий Тролль" никак не комментируют произошедшее.

В марте 2022 года, после начала военного вторжения российских войск в Украину, "Мумий Тролль" сообщили о том, что приостанавливают концертную деятельность. Музыканты также разместили антивоенное заявление: "Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась..." Мир нужен немедленно.

Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится… #нетвойне #дайтемирушанс", - написано на официальной странице группы "Мумий Тролль".

После 24 февраля в РФ неоднократно переносились и отменялись концерты и спектакли с теми артистами, кто открыто не поддержал войну в Украине или высказал антивоенную позицию. Ряд знаменитостей покинули страну, а некоторые были внесены Минюстом России в список иностранных агентов. К примеру, Максим Галкин, Земфира, Oxxxymiron, Андрей Макаревич и другие.

Напомним, 7 июля 2022 года издание "Фонтанка" опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления власти считают нежелательными в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Louna, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.