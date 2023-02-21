Разведка Швеции: Россия готова рисковать и нагнетать напряженность

Россия хотела бы избежать военного конфликта с НАТО, но планирует увеличить свое военное присутствие у границ Швеции, заявила глава разведки.

По мнению аналитиков шведской разведки, российское руководство готово пойти на высокий риск.

Россия будет усиливать свой военный потенциал, когда это станет возможно, в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Крое того голландская разведка пришла к выводу, что российские спецслужбы готовят серию диверсий в территориальных водах Нидерландах.

По данным нидерландской спецслужбы, несколько месяцев назад в Северном море было замечено российское судно, собиравшее информацию о парках ветрогенераторов.

По словам главы MIVD Яна Свилленса, действия судна представляли собой "подготовку к нанесению ущерба и диверсии".

Береговая охрана и военно-морские силы Нидерландов вовремя обнаружили шпионское судно и заставили его свернуть, уточнил он.

По оценке Свилленса, Россия по-прежнему "очень заинтересована" в сведениях, касающихся инфраструктуры в Северном море. В частности, речь идет о проложенных по дну интернет-кабелях и газопроводах. "Это делает очевидным тот факт, что угроза для Нидерландов конкретнее, чем многие думают", - подчеркнул глава военной разведки королевства.