Малкин поучаствовал в массовой драке. Судья удалил всех хоккеистов на льду

В конце второго периода между игроками команд произошла стычка, которая переросла в драку. Одним из главных её участников стал форвард "Пингвинз" Евгений Малкин.

По итогам инцидента судьи удалили обе пятерки игроков, принимавших участие в стычке. Со стороны "Питтсбурга" - Малкина (2 минуты), Джейсона Цукера (2+10), Криса Летанга, Джейка Генцела и Маркуса Петтерссона (по 2). Со стороны "Айлендерс" - Росса Джонстона (2+2+10), Мэтта Мартина, Скотта Мэйфилда, Райана Пулока и Брока Нелсона (по 2).

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу "Айлендерс". В составе победителей шайбы забросили Брок Нельсон (26, 60-я минуты), Бо Хорват (49) и Андерс Ли (51), у проигравших отличился Джейк Гюнтцель (7), Джейсон Закер (33).

"Питтсбург" потерпел третье поражение подряд и занимает пятое место в Столичном дивизионе, набрав 63 очка в 56 играх. "Айлендерс" располагаются строчкой выше с 65 очками в 60 матчах.