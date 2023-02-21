Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступает с посланием к Федеральному собранию РФ. Согласно Конституции России, президент оглашает послание ежегодно. При этом в 2022 году послание не состоялось.
Видео ⟩ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. Главное
В течение прошлого года его обращение несколько раз переносилось. Затянувшуюся паузу Путин объяснял тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично, и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".
По мнению аналитиков, Путин рассчитывал приурочить свое выступление к какому-либо значительному успеху на поле боя в Украине, но этого так и не произошло.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера, один из главных акцентов Путин сделает "на текущей ситуации" - на вопросах, связанных с ходом войны против Украины, экономикой, социальными проблемами.
Среди приглашенных послушать обращение Путина в этом году появится новая категория: участники "специальной военной операции" - именно этим термином российские власти продолжают описывать идущую войну.
Сообщается, что на следующий день, 22 февраля, в Москве должен пройти масштабный митинг-концерт.
Главные тезисы из речи Владимира Путина
В начале своей речи Путин начал говорить о войне в Украине и причинах начала войны.
- "За нашей спиной готовился совсем другой сценарий", - сказал Путин о дипломатических попытках России решить вопрос Донбасса.
- "Запад "занимался крючкотворством" и закрывал глаза на "издевательства над верующими", - выразил недовольство Путин.
- "Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие", - указал Путин.
- Путин обвинил страны Запада в обмане, игре "краплеными картами" и расширении НАТО на восток. "Ни у одной страны мира нет стольких военных баз, как у США", -привел доказательства своей мысли он.
Путин: "Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить".
- При этом он уточнил, что "мы не воюем с народом Украины... Он стал заложником своего режима и их западных хозяев".
- "Страны Запада намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния... Мы будем на это реагировать", - пригрозил президент РФ.
- "Чем более дальнобойные системы будут поступать [в Украину], тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - продолжил угрожать Путин.
- Также Путин обратил внимание, что Запад погряз в бездуховности. "Посмотрите Священное писание, главные книги других религий. Там все сказано: что семья - союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь планирует - пока только планирует - рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости, Господи", - возмутился он.
- Путин заявил, что в 1939 году это "Запад открыл дорогу" нацистской Германии, а сейчас он создает "анти-Россию". Также он рассказал, что в Украине используют символику фашистской Германии, а на военную технику наносят нацистские знаки.
- Путин предложил создать государственный адресный фонд, который будет помогать семьям погибших участников войны. Фонд будет координировать вопросы поддержки, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве. За каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. "Наш долг поддержать семьи, помочь им вырастить детей. Семья должна быть окружена заботой. На их нужды нужно отвлекаться сразу, без волокиты", - сказал Путин.
Путин: Уровень оснащения ядерных сил сдерживания сейчас более 91%. Мы должны выйти на такой же уровень по всем компонентам вооруженных сил.
- Путин об экономических санкциях: "Российская экономика оказалась прочнее, чем думали на Западе".
- Путин уверен, что военная промышленность не будет доминировать над гражданской. "Пушки вместо масла - такой ситуации в России не будет", - указал он.
- "Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Это время не только вызовов, но и возможностей", - Путин о бизнесе.
Видео: Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!