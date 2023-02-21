Остапенко легко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

Матч завершился со счётом 6:2, 6:0 в пользу латвийской теннисистки.

Встреча продолжалась 56 минут. 25-летняя Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. 17-летняя Фрухвиртова (WTA 52) четыре раза подала навылет и допустила шесть двойных ошибок.

Это была первая очная встреча теннисисток.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дубае Остапенко сыграет с действующей чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко (WTA 2) из Беларуси.

Остапенко является действующей победительницей турнира WTA 1000 в Дубае. Год назад в финале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.