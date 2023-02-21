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Госполиция в Риге ищет несовершеннолетнюю Анну Зозулю

rus.tvnet.lv
Госполиция в Риге ищет несовершеннолетнюю Анну Зозулю
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Пропавшая без вести Анна Зозуля.
Пропавшая без вести Анна Зозуля. Фото: Valsts policija

Государственная полиция ищет несовершеннолетнюю Анну Зозулю, которая 19 февраля этого года, в 16:00, вышла из своего места жительства в Риге, на ул. Дзилнас, и до сих пор не вернулась, сообщает Госполиция.

Приметы девушки: рост 162 см, длинные каштановые волосы. Она была одета в черно-серую куртку North Face, черные брюки Nike.

Девушка, возможно, находится вместе с другом в Риге, на ул. Улброкас.

Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию девушки и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

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