Государственная полиция ищет несовершеннолетнюю Анну Зозулю, которая 19 февраля этого года, в 16:00, вышла из своего места жительства в Риге, на ул. Дзилнас, и до сих пор не вернулась, сообщает Госполиция.
Госполиция в Риге ищет несовершеннолетнюю Анну Зозулю
Госполиция в Риге ищет несовершеннолетнюю Анну Зозулю
Приметы девушки: рост 162 см, длинные каштановые волосы. Она была одета в черно-серую куртку North Face, черные брюки Nike.
Девушка, возможно, находится вместе с другом в Риге, на ул. Улброкас.
Государственная полиция призывает посмотреть на фотографию девушки и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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