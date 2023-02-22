Пострадавшее в пожаре в Балтийском море грузовое судно будет буксирами доставлено в Ригу

Буксиры Stella и Orion приступили к буксировке судна в Рижский порт. Их сопровождает корабль береговой охраны Saule.

Навстречу судам направились корабль военно-морского штаба Varonis и сторожевой корабль Rēzekne, которые будет сопровождать пострадавшее от пожара судно до Риги.

В настоящее время неизвестно, будет ли Escape пришвартован в порту или бросит якорь в море у входа в порт.

Владельцы судна направили в Латвию группу технических спасателей для осмотра корабля. После обследования владельцы примут решение о дальнейшей судьбе судна.

Внешне ни гари, ни задымления на Escape не наблюдается.

Уже сообщалось, что минувшей ночью в Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, которое до настоящего времени дрейфовало в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находилось между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.

В 2:57 экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все члены экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт.

Около 13:00 специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта сообщила, что судно Escape взято на буксир, его перемещение контролируется.

Escape ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз - полимеры и материалы для красок.

Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.