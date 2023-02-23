"Манчестер Сити" упустил победу в Германии

Интер - Порту 1:0

Миланский "Интер" у себя дома на стадионе "Сан-Сиро" добился минимальной победы над "Порту". В первом тайме хозяева больше владели мячом и периодически угрожали воротам гостей, но открыть счёт не сумели.

Во втором тайме игра выровнялась, а на 78-й минуте нападающий "Порту" Отавио получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве.

У миланцев оставалось не так много времени, чтобы воспользоваться численным большинством, но этого команде Симоне Индзаги всё-таки хватило. На 86-й минуте нападающий Ромелу Лукаку сумел открыть счёт в этой встрече после подачи углового.

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1

В параллельном матче, который проходил в Германии, "РБ Лейпциг" и "Манчестер Сити" разошлись миром. Первые минуты встречи прошли в равной борьбе практически без моментов. Однако это не помешало гостям выйти вперёд на 27-й минуте после ошибки немцев в обороне, результатом которой стал гол Рияда Мареза после передачи Илкая Гюндогана.

Во втором тайме игра практически полностью проходила на половине поля англичан, которые сосредоточились на проведении редких контратак. В итоге хозяева воспользовались своим преимуществом, когда на 70-й минуте Йошко Гвардиол переправил мяч в сетку ворот после навеса Марцеля Хальстенберга.

Напомним, ранее в первых матчах 1/8 финала "ПСЖ" дома потерпел поражение от мюнхенской "Баварии" (0:1), "Милан" с таким же счётом обыграл "Тоттенхэм" (1:0), "Челси" на выезде уступил дортмундской "Боруссии" (0:1), "Бенфика" в гостях победила "Брюгге" (2:0), "Наполи" на выезде обыграл "Айнтрахт" (2:0), а "Реал" в гостях разгромил "Ливерпуль" (5:2).

Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.