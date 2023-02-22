В преддверии годовщины войны России в Украине в студии "Кто вам платит?" экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Год назад он возглавлял оборонное ведомство Латвии, а после возросшей угрозы со стороны России выступал за срочное введение Службы государственной обороны в Латвии. Обсудим безопасность в стране, вопросы к закупкам Минобороны, а также главные выводы для Латвии за год войны России в Украине.
В безопасности ли Латвия? Уроки войны в Украине
В безопасности ли Латвия? Уроки войны в Украине
Темы эфира:
- Угроза Латвии со стороны России - выводы, предпринятые за год меры, готовность к часу Х;
- Дискуссии вокруг закона о Службе государственной обороны - амбициозные планы, критика и ограниченная реализация. Что было/пошло не так?
- Проверка закупки продовольственных товаров на сумму 220 млн евро, организованной во времена Артиса Пабрикса;
- Оценка первых шагов нового министра обороны Инары Мурниеце (Нацобъединение);
- "Либеральные" высказывания Пабрикса - критика RUS.LSM после интервью Леонида Рагозина и призывы лишить ВНЖ журналистов "Дождя".
- Радикализация и уход в тень русскоязычной части общества.
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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