В безопасности ли Латвия? Уроки войны в Украине

В преддверии годовщины войны России в Украине в студии "Кто вам платит?" экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Год назад он возглавлял оборонное ведомство Латвии, а после возросшей угрозы со стороны России выступал за срочное введение Службы государственной обороны в Латвии. Обсудим безопасность в стране, вопросы к закупкам Минобороны, а также главные выводы для Латвии за год войны России в Украине.