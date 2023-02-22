ВИДЕО ⟩ Боец UFC Порье ударил фаната из-за плаката про его жену

Инцидент произошёл во время праздничного парада в Янгсвилле (штат Луизиана). Американский боец ММА участвовал в параде со своей супругой Джоли и дочерью Паркер.

Фанат показал Порье плакат, на котором было написано: "Эй, Дастин, твоя жена у меня в DM" [с англ. Direct Message, личные сообщения]. Это является отсылкой на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

34-летний Порье, который проезжал на машине во время парада, увидел, что написано на плакате и ударил мужчину по лицу. Затем Порье попытался выйти из машины, чтобы продолжить конфликт, но жена бойца остановила его. В ответ на это фанат показал спортсмену средний палец.

Дастин Порье в ноябре выиграл удушающим приёмом у Майкла Чендлера. Всего у американца 29 побед в 36 поединках в ММА. В данный момент американец занимает вторую строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе.