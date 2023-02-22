Фото ⟩ Стоимость 800 000 евро. Один из самых дорогох и редких BMW всех времен

Этот автомобиль высокого класса сочетает концепцию 1970-х годов с современными технологиями наших дней. Автопроизводитель обещает, что характер нового автомобиля будет основан на традиционных принципах автомобилей BMW M.

Версия рядного шестицилиндрового двигателя с технологией M TwinPower Turbo, доработанная специально для BMW 3.0 CSL, выдает 560 лошадиных сил. Для снижения веса в области кузова и шасси почти по всему кузову использованы полимеры, армированные углеродным волокном. Капот, крыша и крышка багажника сделаны из карбона.

Галерея: BMW 3.0 CSL

BMW заявляет, что во всем мире будет выпущено всего 50 таких автомобилей, 11 из которых отправятся в Германию. Этот автомобиль станет одним из самых редких и особенных в истории компании, поэтому стоить он будет дорого - например, на аукционе в Испании один такой автомобиль был выставлен примерно за 800 000 евро.

Каждая машина будет сделана вручную, так как несколько деталей нужно красить отдельно. На изготовление одной машины уходит около двух недель. Этот юбилейный автомобиль создан на основе M4 CSL стоимостью около 165 000 евро.

Этот BMW оснащен тормозами с керамическими компонентами из углеродного волокна, золотыми дисками с центральной гайкой и специальными шинами Michelin. Также автомобиль имеет шестиступенчатую механическую коробку передач. Компания заявила, что максимальная скорость этого BMW превышает 300 км/ч.