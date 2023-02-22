Остапенко проиграла Соболенко и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

В 1/8 финала Остапенко потерпела поражение от второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко - 6:2, 1:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время 25-летняя Остапенко, занимающая 20-е место в мировом рейтинге WTA, сделала 5 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. 24-летняя Соболенко, которая в январе победила на Australian Open, пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

Соболенко - первая теннисистка с 13 победами подряд на старте сезона после Серены Уильямс в 2015 году (у американки было 24 победы).

За выход в полуфинал турнира Соболенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в 1/8 финала обыграла свою соотечественницу Петру Квитову - 6:3, 6:2.

Остапенко является действующей победительницей турнира WTA 1000 в Дубае. Год назад в финале она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.