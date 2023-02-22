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Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Риге

rus.tvnet.lv
Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Риге
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Вандалы осквернили мемориал
Вандалы осквернили мемориал Фото: @kSukevics/Twitter.com

Вандалы осквернил мемориал Бикерниеки в Риге. Они разукрасил его символикой государства-агрессора, сообщает местный житель в микроблоге Twitter.

На опубликованном фото видно, что на мемориале в Бикерниеки нарисовано несколько букв Z, прославляющих Россию, страну-агрессора.

О случившемся проинформирована Рижская дума, которая передала информацию в Рижское агентство памятников.

Apollo.lv связался с Рижским агентством памятников.

Начальник отдела общественных памятников Дайна Перконе сообщила, что в настоящее время на объект выезжают специалисты для оценки ситуации и возможного решения.

Мемориал в Бикерниеки посвящен жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Он находится в лесу Бикерниеки, Рига.

RUS TVNET также сообщал, что в ноябре прошлого года вандалы в Даугавпилсе осквернили памятник, посвященный 500 польским солдатам, которые воевали в 1919-1920 годах за свободу Латвии.

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