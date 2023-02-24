На международных соревнованиях по фигурному катанию Tallink Hotels Cup представительница Эстонии Нина Петрыкина заняла первое место в женском одиночном катании, впервые набрав более 200 очков на соревнованиях такого уровня.
Нина Петрыкина - звезда фигурного катания из Эстонии
Петрыкина заработала 137,27 балла за произвольную программу и 203,52 балла в общем зачёте. Поскольку Tallink Hotels Cup проходил под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), эти результаты также учитываются при подсчёте рекордов ISU.
Эстонская фигуристка значительно улучшила как личный рекорд в произвольной программе, так и личный рекорд по сумме двух программ. Её предыдущие личные рекорды в соревнованиях под эгидой ISU были 128,77 и 188,86 баллов соответственно.
Для 18-летней фигуристки - это не первые успехи на льду. В начале декабря 2022 года она второй раз в карьере стала чемпионкой Эстонии, избежав ошибок при показе обеих программ.
В январе она выступила на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия), где практически безошибочно откатала программу и заняла итоговое шестое место. До этого лучшим достижением Эстонии на чемпионатах Европы были 7-е места Елены Глебовой в 2014-м и Эвы-Лотты Кийбус в 2020-м годах.
Родители привели Нину на каток, когда ей было всего 4 года. С тех пор они всячески поддерживают желание дочери добиться больших успехов в одиночном фигурном катании. Интересно, что сама спортсменка признавалась, что ей всё время хотелось закончить с фигурным катанием.
"Как все дети, не понимала, что от меня хотят. Было желание больше бегать, играть с друзьями, а не заниматься спортом. Но когда появились первые успехи, на тренировке прыгнула аксель, тогда я переключилась на профессиональный спорт. Начала усердно работать", - рассказывала Нина в интервью "Спорт-Экспрессу".
В конце февраля Петрыкина отправится на чемпионат мира среди юниоров в Канаду, а в марте - на взрослый чемпионат мира в Японию.
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