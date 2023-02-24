Нина Петрыкина - звезда фигурного катания из Эстонии

Петрыкина заработала 137,27 балла за произвольную программу и 203,52 балла в общем зачёте. Поскольку Tallink Hotels Cup проходил под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), эти результаты также учитываются при подсчёте рекордов ISU.

Эстонская фигуристка значительно улучшила как личный рекорд в произвольной программе, так и личный рекорд по сумме двух программ. Её предыдущие личные рекорды в соревнованиях под эгидой ISU были 128,77 и 188,86 баллов соответственно.

Для 18-летней фигуристки - это не первые успехи на льду. В начале декабря 2022 года она второй раз в карьере стала чемпионкой Эстонии, избежав ошибок при показе обеих программ.

В январе она выступила на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия), где практически безошибочно откатала программу и заняла итоговое шестое место. До этого лучшим достижением Эстонии на чемпионатах Европы были 7-е места Елены Глебовой в 2014-м и Эвы-Лотты Кийбус в 2020-м годах.