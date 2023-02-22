Призёр Олимпиады-2020 дисквалифицирован на 8 лет

Дисквалификацию на восемь лет Сон получил из-за положительной допинг-пробы на метастерон. Для 24-летнего Сона это второе нарушение в карьере, в 2015 году он был дисквалифицирован на семь месяцев.

По информации Национального антидопингового центра Казахстана, Сон был дисквалифицирован до конца марта 2030 года. 2 марта 2022 года Сон сдал положительную пробу во внесоревновательный период, поэтому тяжелоатлет не лишится бронзовой медали Олимпиады в Токио в весовой категории до 61 кг.

Кроме Сона дисквалифицировали ещё девять казахстанских спортсменов. За метастерон дисквалифицированы тяжелоатлеты Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова (все - до 28 марта 2026 года). Тяжелоатлетка Карина Жунуспаева дисквалифицирована до 21 октября 2024 года за положительную пробу на канренон. Легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай получили дисквалификацию до 26 октября 2025 года - в их крови обнаружен оксандролон. Мастер тхэквондо Жасурбек Исраилов сдал положительную пробу на мельдоний и будет дисквалифицирован до 18 ноября 2025 года.

Напомним, ранее казахстанские тяжелоатлеты уже лишались медалей Олимпийских игр за положительные пробы на допинг.