СПИСОК ⟩ Самые дорогие по составу футбольные клубы мира

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С каждым годом оборот денег в футболе увеличивается, растут и трансферные стоимости команд. После зимней активности лондонского "Челси" на рынке изменился расклад в топе самых дорогих клубов по составу.
С каждым годом оборот денег в футболе увеличивается, растут и трансферные стоимости команд. После зимней активности лондонского "Челси" на рынке изменился расклад в топе самых дорогих клубов по составу.
Лондонский клуб "Челси" впервые в своей истории преодолел отметку в 1 миллиард евро по трансферной стоимости игроков команды, но этого всё равно не хватило, чтобы стать самым дорогим клубом в мире.
Давайте посмотрим, игроки каких команд в совокупности стоят больше всех.
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