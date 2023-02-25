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СПИСОК ⟩ Самые дорогие по составу футбольные клубы мира

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Самые дорогие по составу футбольные клубы мира
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"ПСЖ"
Футболисты "Манчестер Сити"
Футболисты "Манчестер Сити" Фото: AFP/SCANPIX

С каждым годом оборот денег в футболе увеличивается, растут и трансферные стоимости команд. После зимней активности лондонского "Челси" на рынке изменился расклад в топе самых дорогих клубов по составу.

Лондонский клуб "Челси" впервые в своей истории преодолел отметку в 1 миллиард евро по трансферной стоимости игроков команды, но этого всё равно не хватило, чтобы стать самым дорогим клубом в мире.

Давайте посмотрим, игроки каких команд в совокупности стоят больше всех.

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"ПСЖ"
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