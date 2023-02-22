Новым ректором Рижского технического университета (RTU) избран проректор по науке Талис Юхна, сообщила агентству LETA заведующая отделом внешних связей RTU Дита Арая.
Новым ректором РТУ стал Талис Юхна
Юхна получил 137 из 190 действительных голосов членов Учредительного собрания. Новоизбранный ректор приступит к работе в конце марта. Второй кандидат - директор Рижской бизнес-школы RTU Янис Гревиньш - получил значительно меньшее количество голосов.
Юхна проработал проректором по науке RTU 12 лет. Он создал различные механизмы для поддержки ученых и студентов и развития новых технологий, например, Центр науки и инноваций RTU, целью которого является содействие научной деятельности RTU и вовлечению преподавателей и студентов в создание инноваций и передача знаний, а также развитие сотрудничества с промышленностью и научными учреждениями.
Помимо административной работы, Юхна активно занимается наукой, участвуя в местных и международных научных проектах.
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