Новым ректором РТУ стал Талис Юхна

Юхна проработал проректором по науке RTU 12 лет. Он создал различные механизмы для поддержки ученых и студентов и развития новых технологий, например, Центр науки и инноваций RTU, целью которого является содействие научной деятельности RTU и вовлечению преподавателей и студентов в создание инноваций и передача знаний, а также развитие сотрудничества с промышленностью и научными учреждениями.