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В центре Риги выставят уничтоженный в Украине российский танк

rus.tvnet.lv
В центре Риги выставят уничтоженный в Украине российский танк
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Уничтоженный российский танк. Иллюстративное фото
Уничтоженный российский танк. Иллюстративное фото Фото: Ratushniak/Shutterstock

На конец минувшей недели в Риге было подано 12 заявок на проведение мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны, сообщили в Рижской думе. На одном из них можно будет осмотреть уничтоженную технику российской армии.

В субботу, 25 февраля, в парке Кронвалда состоится выставка уничтоженной вооруженными силами Украины российской военной техники, сообщает Рижская дума.

В выставку будет включен и один из четырех танков, которые Украина в качестве экспонатов пошлет в Латвию, Эстонию, Литву и Польше. Об этой посылке в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Можно будет осмотреть подбитый российский танк. Те, кто размещал такую технику [в других местах], говорят, что эффект действительно большой - многие люди, которые может быть до конца не осознали или так близко не видели ужасы войны... у них будет возможность это увидеть", - подтвердил в интервью TV3 мэр Риги Мартиньш Стакис.

Напомним, в годовщину российского военного вторжения Рига будет специально оформлена в знак поддержки Украины, а здание Рижской думы, Дом конгрессов и памятник Свободы будут подсвечиваться в цветах украинского флага.

Рекламные щиты и стенды в городе украшены плакатами в цветах украинского флага с надписью "Вместе за победу Украины!".

С 24 февраля по улицам города начнет курсировать троллейбус, оформленный в цветах украинского флага. Уже год двери рижского общественного транспорта украшают наклейки с украинским флагом, которые регулярно обновляются. Также уже год возле муниципальных учреждений висят украинские флаги.

"С 24 февраля прошлого года Рижское самоуправление и рижане неустанно помогают Украине и украинцам, избравшим Ригу своим убежищем. Украинский флаг стал символом упорной борьбы за свое существование, удивительного мужества и несокрушимого духа. Подсвечивая фасады зданий в Риге и размещая цвета украинского флага на рекламных щитах, мы повторно выражаем постоянную поддержку и готовность помочь Украине. Приглашаю рижан присоединиться к нам, разместив украинские флаги у своих домов и в окнах своих квартир", - говорит председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

С 24 февраля 2022 года в Ригу прибыли более 20 тысяч мирных жителей Украины.

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