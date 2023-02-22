С 24 февраля по 26 марта в парке Кронвалда напротив посольства России в Латвии можно осмотреть уничтоженный Вооруженными силами Украины российский танк T-72Б, сообщает Министерство обороны.
Видео ⟩ В Риге можно осмотреть уничтоженный в Украине российский танк
Kronvalda parkā aplūkojams 🇺🇦Ukrainas bruņoto spēku iznīcināts Krievijas okupantu tanks “T-72B”.#atbalstuUkrainu #StandWithUkraine pic.twitter.com/CWokaO2Kdd— AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) February 24, 2023
Танк 31 марта 2022 года во время боя уничтожили защитники Украины в округе Бучи. Вооруженным силам Украины удалось нейтрализовать танк, используя кумулятивный снаряд, который попал в отделение для боеприпасов танка, что привело к взрыву и сильному пожару.
В пятницу, 24 февраля, в 11 часов открытие экспозиции уничтоженного российского танка посетит министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и другие приглашенные гости. Мероприятие будет публичным и доступным для всех желающих.
Танк - экспонат Национального музея военной истории Украины, договор о выставлении которого заключил Латвийский военный музей. Министерство обороны выражает благодарность Министерству обороны Украины и вооруженным силам, а также Национальному музею военной истории Украины за возможность выставить экспонат в Латвии.
Именно сегодня, 24 февраля, исполняется год с того момента, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
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