Резекненская дума рассмотрит вопрос об отстранении мэра Барташевича

В заявлении депутатов говорится, что, по их мнению, неприемлемо, что Барташевич "позволяет себе разделять людей по национальному признаку, явно тормозит интеграционные процессы, что особенно в нынешних условиях создает дополнительную угрозу безопасности", не может выразить четкую позицию по вопросам войны на Украине, призывает Латвию занять позицию нейтральной страны в войне.