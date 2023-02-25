ВИДЕО ⟩ Гол ди Лоренцо с паса пяткой от Кварацхелии признали лучшим на неделе Лиги чемпионов

Футболист поразил ворота "Айнтрахта" после изящного паса грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии.

Для 29-летнего Джованни Ди Лоренцо это второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

На награду также претендовали уругваец Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), бразилец Винисиус Жуниор и француз Карим Бензема (оба - "Реал").

Напомним, что "Наполи" обыграл "Айнтрахт" на выезде со счётом 2:0. Спустя три недели команды проведут ответный матч в Италии.