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ВИДЕО ⟩ Гол ди Лоренцо с паса пяткой от Кварацхелии признали лучшим на неделе Лиги чемпионов

rus.tvnet.lv
Гол ди Лоренцо с паса пяткой от Кварацхелии признали лучшим на неделе Лиги чемпионов
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Фото: AP/Scanpix

Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо признан автором лучшего гола по итогам очередной недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Футболист поразил ворота "Айнтрахта" после изящного паса грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии.

Для 29-летнего Джованни Ди Лоренцо это второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

На награду также претендовали уругваец Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), бразилец Винисиус Жуниор и француз Карим Бензема (оба - "Реал").

Напомним, что "Наполи" обыграл "Айнтрахт" на выезде со счётом 2:0. Спустя три недели команды проведут ответный матч в Италии.

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