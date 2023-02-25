Защитник "Наполи" Джованни Ди Лоренцо признан автором лучшего гола по итогам очередной недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
ВИДЕО ⟩ Гол ди Лоренцо с паса пяткой от Кварацхелии признали лучшим на неделе Лиги чемпионов
Гол ди Лоренцо с паса пяткой от Кварацхелии признали лучшим на неделе Лиги чемпионов
Футболист поразил ворота "Айнтрахта" после изящного паса грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии.
Для 29-летнего Джованни Ди Лоренцо это второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
На награду также претендовали уругваец Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), бразилец Винисиус Жуниор и француз Карим Бензема (оба - "Реал").
Напомним, что "Наполи" обыграл "Айнтрахт" на выезде со счётом 2:0. Спустя три недели команды проведут ответный матч в Италии.
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