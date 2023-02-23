В аэропорту "Рига" открылась фан-зона ЧМ по хоккею

На открытии фан-зоны присутствовали член правления аэропорта "Рига" Артур Савельев и глава оргкомитета ЧМ-2023 в Риге Эдгар Бунцис. Также чествовал и развлекал гостей своим присутствием официальный талисман турнира ёжик Спайки.

После торжественного вбрасывания Бунцис и Савельев провели совместный матч в настольный хоккей. Победила дружба! Стоит отметить, что игра в настольный хоккей будет доступна для всех путешественников в терминале аэропорта "Рига" до окончания чемпионата мира по хоккею 2023 года.

​Также посетители аэропорта "Рига" в этой хоккейной фан-зоне смогут получить информацию о наличии билетов на матчи чемпионата мира. Путешественники, будьте начеку, возможно, вам также посчастливится встретить талисман чемпионата мира - ёжика Спайки.

"Хоккей говорит на всех языках, поэтому в мае ожидаем наплыв гостей в Латвию и в "Арена Ригу". Надеемся, что многие решат купить билет на турнир в удобно обустроенной фан-зоне в аэропорту", - сказал Бунцис.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.

В группе "А", матчи которой пройдут в Тампере, сыграют Финляндия, Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия. Сборная Латвии сыграет в группе "B", её соперниками стали Канада, США, Швейцария, Словакия, Казахстан, Норвегия и Словения.