Тележурналист в США был убит во время репортажа с места убийства

После этого Мозес зашел в соседний дом и открыл стрельбу по его обитателям - матери с дочерью. Девочка погибла, мать находится в больнице в критическом состоянии.

Находившиеся поблизости другие репортеры оказали первую помощь пострадавшим.

Это 19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии вооруженных нападений, в результате которых погибли три человека, под стражей в управлении по борьбе с наркотиками. Это печальный день для нашего сообщества. Сегодня были убиты трое, в том числе женщина около 20 лет, 9-летняя девочка и сотрудник @MyNews13

Офис шерифа округа Ориндж (@OrangeCoSheriff) 23 февраля 2023 г.

После известия о смерти их репортера канал Spectrum 13 продолжил прямой репортаж с места событий.

Грег Энджел, ведущий новостей на станции, сообщил, что раненый журналист смог поговорить со следователями и коллегами.

Шериф Мина рассказал журналистам, что задержанный Мозес неоднократно сталкивался с правоохранительными органами - его обвиняли в незаконном хранении оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, вооруженном нападении и кражах со взломом.

По словам шерифа, Мозес был знаком с застреленной утром девушкой, но, насколько известно, никак не был связан с другими жертвами стрельбы.

Полицейские пока не знают, почему Мозес стрелял в журналистов - возможно, сказал шериф, он принял их за полицейских.