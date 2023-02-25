Фото, видео ⟩ В Риге прошел благотворительный концерт "За свободу Украины!"

На концерте выступили рижские хоры, оркестр "Рига" и латвийские музыканты. Он состоялся по инициативе музыканта Ралфа Эйланда и при поддержке Рижской думы. Концерт транслировался на телеканалах ЛТВ1, TV3 и TV24.

Во время концерта можно было пожертвовать средства на проект "Свет для Украины!" через благотворительную организацию Ziedot.lv.

На пожертвованные средства будут закуплены энергоэффективные устройства для Украины.

24 и 25 февраля с 11:00 до 21:00 на площади у Дома конгрессов проходит акция изготовления свечей, организованная объединением "Украинско-латвийская дружба", в которой могут участвовать все желающие. Свечи будут направлены воинам ВСУ и гражданскому населению Украины.

Продолжая традицию, начатую в 2022 году, планируется проложить дорожку свечей от посольства Украины до посольства России в память о погибших в Украине.

Уже сообщалось, что 24 и 25 февраля в Риге проходи ряд мероприятий, приуроченных к годовщине войны в Украине. Было подано 12 заявок на проведение мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны, сообщили в Рижской думе.