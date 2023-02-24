Фото и видео ⟩ "Без тебя нет победы" - у памятника Свободы в Риге проходит массовый митинг в поддержку Украины

На митинг-акцию протеста, организованную Латвийским гражданским альянсом, пришли как частные лица, так и представители различных организаций и политических сил. Многие из них несут украинские флаги, плакаты и другую атрибутику с украинской символикой.

На плакатах - лозунги, восхваляющие самоотверженную борьбу украинцев и стойкость общества.

На площадь Свободы также вынесли крупногабаритный украинский флаг, который несли не менее десяти человек.

Фото: TVNET

В акции принимают участие и школьные группы.

На территории дежурит полиция. Никаких беспорядков или попыток провокаций в ходе акции протеста не наблюдается.

По словам руководителя организации Кристине Зонберги, латвийские учреждения, компании, организации и люди будут поддерживать Украину до ее окончательной победы. Она убеждена, что выражать эту ясную позицию очень важно.

Участникам акции предлагалось взять с собой флаги Украины и Латвии, а также включить в свою одежду цвета украинского флага.

Видео: Люди собираются на митинг у памятника Свободы в Риге

С 4:50 до 9:50 на улице Пилс, 21, прошел плакатный мастер-класс к митингу "Без тебя нет победы". Митинг начался в 10 утра.

Уже сообщалось, что в конце недели в Риге проходит ряд мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны.