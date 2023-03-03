Джулиана Налу - бразильская модель, бывшая Канье Уэста и новая девушка Льюиса Хэмилтона

Один из самых известных публичных романов британца - с солисткой группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, но после расставания с певицей спортсмен неоднократно заявлял, что у него пока нет отношений.

Льюис Хэмилтон начал 2023 год очень стильно, съездив в Антарктиду в компании с Джаредом Лето, Ниной Добрев и другими звёздами шоу-бизнеса. ​На снежных фотографиях была замечена известная модель Джулиана Налу, которая, по слухам, стала новой девушкой Хэмилтона.

Джулиана родилась 17 февраля 1998 года в Рио-де-Жанейро - она на 13 лет младше Хэмилтона. Всё свое детство вместе с мамой и братом Дугласом она провела в трущобах в северных пригородах Рио.

В 13 лет Налу начала сниматься в рекламе бразильской косметики, а в 18 лет приняла участие в рекламной кампании L’Oreal Paris в Бразилии и тогда же заключила первый профессиональный контракт.