Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон обычно не афиширует свою личную жизнь. Но, похоже, гонщик завёл себе новую подругу.
Джулиана Налу - бразильская модель, бывшая Канье Уэста и новая девушка Льюиса Хэмилтона
Один из самых известных публичных романов британца - с солисткой группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер, но после расставания с певицей спортсмен неоднократно заявлял, что у него пока нет отношений.
Льюис Хэмилтон начал 2023 год очень стильно, съездив в Антарктиду в компании с Джаредом Лето, Ниной Добрев и другими звёздами шоу-бизнеса. На снежных фотографиях была замечена известная модель Джулиана Налу, которая, по слухам, стала новой девушкой Хэмилтона.
Джулиана родилась 17 февраля 1998 года в Рио-де-Жанейро - она на 13 лет младше Хэмилтона. Всё свое детство вместе с мамой и братом Дугласом она провела в трущобах в северных пригородах Рио.
В 13 лет Налу начала сниматься в рекламе бразильской косметики, а в 18 лет приняла участие в рекламной кампании L’Oreal Paris в Бразилии и тогда же заключила первый профессиональный контракт.
Девушка перебралась в США, сейчас она работает со всемирно известными агентствами и является одной из самых популярных моделей мира. У Джулианы почти 850 тысяч подписчиков в Instagram.
По словам самой модели, она желает показать бразильскому обществу, что даже бедные девушки из пригородных трущоб Рио могут сделать карьеру в модельном бизнесе.
Широкой публике Джулиана стала известна всё-таки не как модель, а как девушка (уже бывшая) Канье Уэста. В 2022 году пару неоднократно замечали вместе в отелях, ресторанах, кинотеатрах, а также на различных мероприятиях, на которых собирались видные деятели шоу-бизнеса.
Их отношения не продлились долго. В конце 2022-го Уэст сделал несколько скандальных заявлений, и подписчик Джулианы спросил у неё, как она вообще может встречаться с таким странным человеком. "Я свободна. Спасибо за заботу", - такой был ответ.
Слухи о романе модели и гонщика появились после того, как сноубордист Шон Уайт выложил в своих соцсетях совместный снимок Льюиса и Джулианы в джакузи, но затем удалил это фото, чем только подогрел обсуждение возможных отношений Хэмилтона и Налу.
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