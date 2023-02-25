В субботу, 25 февраля, участники антивоенного движения проводят в Риге митинг под лозунгом "Победу - Украине! Свободу - России!", сообщил оргкомитет антивоенной акции.
Фото, видео ⟩ В Риге проходит митинг под лозунгом "Победу - Украине! Свободу - России!"
Мероприятие приурочено к годовщине начала полномасштабной военной агрессии России против Украины. Митинг - часть международного протеста, который пройдет в боле чем ста городах мира, в том числе в Лондоне, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Таллине, Вильнюсе и Риге.
Как отмечает оргкомитет, цель всемирной акции - выразить солидарность с народом Украины и призвать западное сообщество к более решительным шагам в ее поддержку. На международной акции выступят такие известные лидеры российской оппозиции в изгнании, как Гарри Каспаров, Игорь Яковенко, Андрей Пионтковский, Дмитрий Гудков.
"Мы призываем предоставить Украине все необходимые средства для окончательной победы над злом, которое олицетворяет путинская Россия. Мы призываем не ждать, пока погибнут еще тысячи мирных украинских граждан и военных. Мы выступаем с единым лозунгом - "Победу - Украине! Свободу - России!". Как российские граждане мы понимаем, что освобождение нашей страны от путинского фашизма возможно только в случае полной и безоговорочной победы Украины в этой войне. Поэтому самая важная задача, которую мы перед собой ставим - это способствовать этой победе. Мы убеждены, что компромиссов с диктатором быть не может", - говорит один из организаторов акции Иван Тютрин, сооснователь Форума свободной России, член Российского комитета действия.
"Для русских латвийцев наша акция это возможность ясно и однозначно обозначить свою позицию. Мир в этой войне возможен только через поражение агрессора. А освобождение России от путинизма обещает нашей родине - Латвии - безопасность. Да, русскоязычные граждане в Латвии не в ответе за действия чужого президента. Но наша акция дает им возможность открыто сказать "нет" не абстрактной войне, но тем, кто ее развязал. И мы считаем, что агрессор должен быть наказан и обезврежен. Даже если это наш сошедший с ума родственник", - заявил один членов оргкомитета антивоенной акции в Риге Сергей Розе, соучредитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов.
На митинге в Риге выступят сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, депутат Сейма Антонина Ненашева, политолог Дмитрий Орешкин и другие лидеры общественного мнения.
На митинг приглашаются все, независимо от гражданства и национальности, кто выступает за скорейшую и решительную победу Украины.
Акция согласована с Рижской думой и проходит у здания российского посольства в Риге с 10:30 до 12:00.
Как сообщалось, 24 и 25 февраля в Риге проходит ряд мероприятий, приуроченных к годовщине войны в Украине. Было подано 12 заявок на проведение мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны, сообщили в Рижской думе.
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