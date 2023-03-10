Грейс Чарис - гольфистка с большой грудью, из-за которой её не берут в профессионалы

Ещё два года назад американку мало кто знал даже у неё на родине. Симпатичная блондинка с детства увлекалась спортом, ходила в гимнастический зал, посещала бассейн, но так и не могла определиться, что ей нравится больше всего.

После учёбы Грейс занялась дизайном, работала моделью, участвовала в телевизионных проектах и активно занималась своими соцсетями. Показать ей есть что, а посмотреть на это в Instagram готов 1 миллион подписчиков.

Два года назад Грейс взяла в руки клюшку для гольфа и стала публиковать фото и видео своей игры. Больших профессиональных успехов она пока не достигла, но количество подписчиков у американской гольфистки стремительно растёт.

К сожалению для Грейс, американская Женская профессиональная ассоциация гольфа (LPGA) пока не приняла её в свои ряды. В июле 2017 года LPGA ввела строгий дресс-код, запретив гольфисткам носить форму с глубоким вырезом, леггинсы и короткие юбки.