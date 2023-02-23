Аргентинский футболист рассказал, как навёл автомат на Кадырова

"Как только я прибыл в Грозный, произошёл смешной случай. Прямо с самолёта меня повезли знакомиться с Кадыровым в его резиденцию. Кадыров садится за руль, я - рядом. Сзади расположился охранник. Вдруг они решили показать мне золотой автомат - и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навёл дуло на Кадырова. Мне сказали: "Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону".

Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули. Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: "Почему вы смеётесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?" Они ещё больше смеяться начали", - рассказал Бракамонте.