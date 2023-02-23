Бывший аргентинский нападающий Эктор Бракамонте в большом интервью для Sports.ru рассказал о выступлениях в России и о встрече с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Аргентинский футболист рассказал, как навёл автомат на Кадырова
"Как только я прибыл в Грозный, произошёл смешной случай. Прямо с самолёта меня повезли знакомиться с Кадыровым в его резиденцию. Кадыров садится за руль, я - рядом. Сзади расположился охранник. Вдруг они решили показать мне золотой автомат - и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навёл дуло на Кадырова. Мне сказали: "Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону".
Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули. Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: "Почему вы смеётесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?" Они ещё больше смеяться начали", - рассказал Бракамонте.
С 2003-го по 2009-й годы нападающий также выступал за футбольный клуб "Москва". Бракамонте провёл за клуб 172 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 23 результативные передачи. В интервью Sports.ru аргентинец рассказал, как подшучивал над партнёрами по команде.
"Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе. И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, ещё ребята, да все попадались. На руку выливают и в шоке смотрят: "Что это?!" Как что это? Это Брака!", - цитирует Бракамонте Sports.ru.
После московского клуба он выступал в РПЛ за "Ахмат" и "Ростов", окончательно покинув Россию в 2012-м году. Форвард завершил карьеру игрока в 2014-м, его последним клубом стал "Атлетико Сармьенто" из Аргентины.
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