Видео ⟩ "Ждите. Мы идем к вам". В радиоэфире в Крыму прозвучало обращение из ГРУ Украины

​Вещание радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" было прервано обращением Буданова. Судя по видео, появившемуся в соцсетях, его выступлению предшествовал гимн Украины.

У Криму зламали радіо "Газпрому" і транслювали звернення Буданова pic.twitter.com/NOoJqeUM2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 23, 2023

"Украина возвращает все захваченные территории. Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите. Мы идем к вам", - сказал Буданов в обращении.

Днем ранее на радиостанциях "Энергия", "Юмор.FM", Relax FM, "Авторадио" и Comedy radio в ряде регионов России прозвучал сигнал воздушной тревоги. "Газпром-медиа", которому принадлежат радиостанции, объяснил инцидент "техническим сбоем".

Война в Украине продолжается с 24 февраля 2022 год. Многие эксперты говорят, что попытки российской армии завоевать новые территории уже начались, а весной ожидаются ожесточенные бои.