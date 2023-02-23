В Марупском крае зафиксирован оснащенный "антирадаром" автомобиль Porsche, который превысил разрешенную скорость на 100 километров в час, сообщила полиция.
Видео ⟩ Под Марупе Porsche с "антирадаром" разогнался до 200 км/ч
Вечером 30 января на Вентспилсском шоссе в Марупском крае внимание полиции привлек автомобиль Porsche, который, проехав мимо камеры контроля скорости, тут же увеличил скорость. В месте, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, водитель ехал со скоростью 196 км/ч.
Правоохранители велели водителю остановить автомобиль и установили, что за рулем сидел мужчина 1961 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за превышение скорости.
Также стражи порядка констатировали, что транспортное средство мужчины оснащено устройством, способным улавливать сигналы, посылаемые приборами, замеряющими скорость, и вызывать нарушения в их работе.
Государственная полиция возбудила два дела об административных правонарушениях. Один процесс начат за превышение скорости движения более чем на 60 км/ч. За такое нарушение водитель транспортного средства наказывается штрафом в размере от 380 до 480 евро, а также лишением права управления транспортными средствами на шесть месяцев.
Второй процесс начат за управление транспортным средством, оснащенным "антирадаром". За такое нарушение на водителя транспортного средства налагается штраф в размере 55 евро.
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