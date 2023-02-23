Видео ⟩ Под Марупе Porsche с "антирадаром" разогнался до 200 км/ч

Вечером 30 января на Вентспилсском шоссе в Марупском крае внимание полиции привлек автомобиль Porsche, который, проехав мимо камеры контроля скорости, тут же увеличил скорость. В месте, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, водитель ехал со скоростью 196 км/ч.

Правоохранители велели водителю остановить автомобиль и установили, что за рулем сидел мужчина 1961 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за превышение скорости.

Также стражи порядка констатировали, что транспортное средство мужчины оснащено устройством, способным улавливать сигналы, посылаемые приборами, замеряющими скорость, и вызывать нарушения в их работе.

Государственная полиция возбудила два дела об административных правонарушениях. Один процесс начат за превышение скорости движения более чем на 60 км/ч. За такое нарушение водитель транспортного средства наказывается штрафом в размере от 380 до 480 евро, а также лишением права управления транспортными средствами на шесть месяцев.

Второй процесс начат за управление транспортным средством, оснащенным "антирадаром". За такое нарушение на водителя транспортного средства налагается штраф в размере 55 евро.