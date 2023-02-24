"Манчестер Юнайтед" выбил "Барселону" из еврокубков

Первая встреча в Испании завершилась вничью (2:2), а в Англии на стадионе "Олд Траффорд" хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Счёт на 18-й минуте матча открыл Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник "МЮ" Фред сумел восстановить равенство. Победу английскому клубу принёс гол Антони на 73-й минуте.

"Манчестер Юнайтед" смог обыграть "Барселону" впервые за 15 лет в еврокубковом матче. В последний раз английский клуб побеждал соперника 29 апреля 2008 года в ответной встрече на полуфинальной стадии Лиги чемпионов (1:0).

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" продлил серию без поражений до 9 матчей. Команда Эрика тен Хага в последний раз проигрывала 22 января - "Арсеналу" (2:3) в чемпионате Англии. С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих.

"Барселона" второй год подряд выбыла из Лиги Европы на ранней стадии. Год назад каталонцы добрались до 1/4 финала Лиги Европы, где проиграли будущему победителю турнира "Айнтрахту" (1:1, 2:3).