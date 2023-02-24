Китай опубликовал текст "мирного плана" - без слова "война"

Пекин призывает решить гуманитарный кризис и снять санкции с Москвы

Далее КНР указывает на необходимость решения гуманитарного кризиса и защиты гражданских лиц и военнопленных, а также обеспечение безопасности атомных электростанций. В пункте о "снижении стратегических рисков" Пекин резко высказывается против угроз применения ядерного оружия, однако упоминает в своей критике и разработку "химического и биологического оружия" - в подобных действиях Москва не раз бездоказательно обвиняла Киев.

В тексте документа Китай поддерживает Черноморскую зерновую инициативу и содействие экспорту зерна. В следующем пункте призывает ООН снять "односторонние санкции" с России, называя их "злоупотреблением" и уверяя, что "они лишь создают новые проблемы". Пекин не называет конкретные страны, однако указывает, что они используют "длинную руку закона" - это словосочетание традиционно связывают с доктриной США. По мнению китайских дипломатов, окончанию войны также должно способствовать "поддержание стабильности цепочек производства и поставок".

Последним пунктом в документе Пекин обращает внимание на необходимость содействия "постконфликтному" восстановлению в "зонах конфликта", однако не возлагает ответственность за это на Россию - авторы документа пишут лишь о том, что поддержку в этом направлении должно оказать "мировое сообщество".

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