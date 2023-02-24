Для сотрудников Pasažieru vilciens создана новая униформа. Ее будут постепенно вводить с 27 февраля этого года. Эскиз костюма разработал художник Давидс (Роман Андреев).
Фото ⟩ У сотрудников Pasažieru vilciens появится новая униформа
Ранее Давид создал униформу экипажа латвийской авиакомпании airBaltic.
Униформу будут носить машинисты поездов, кондукторы, контролеры, кассиры на станциях и сотрудники Центра обслуживания клиентов.
Одежда функциональна, ее материал произведен специально, чтобы в ней было удобно двигаться, она была воздухопроницаемой, защитной, простой в уходе и чистке. В одежде использованы цвета, которые можно увидеть и в дизайне новых электропоездов - три тона серого, акценты - темно-желтый и бирюзовый.
Галерея: Новая форма сотрудников Pasažieru vilciens
"Работать с пассажирскими перевозчиками - большая честь, ведь так я помогаю создавать не только функциональную одежду, но и формировать образ страны - продуманный, ухоженный, статный. Для создания концепции униформы Pasažieru vilciens я исследовал отрасль и тенденции в мире, пообщался с сотрудниками, которые должны будут носить то, что я создал, чтобы им было не только удобно, но и, чтобы они чувствовали себя хорошо, в своей работе, которую выполняют, и этот позитивный настрой можно было бы каждый день передавать тысячам пассажиров, выбирающих путешествовать поездом", - добавил модный художник Давидс.
Новая коллекция униформы состоит из 11 предметов одежды для женщин и девяти для мужчин, а также аксессуаров. Для женщин будут доступны платье, юбка, брюки, текстильная и вязаная жилетки, пиджак, вязаный кардиган, блузка, майка-поло, ветровка, пальто со съемной подкладкой, а для мужчин - брюки, тканевый и вязаный жилет, пиджак, вязаный кардиган, рубашка, майка-поло, ветровка, пальто со съемной подкладкой.
Доступны несколько вариантов комбинаций одежды, из которых сотрудники могут выбрать наиболее удобную и соответствующую для выполнения своих рабочих задач униформу, а также адаптировать ее для носки в различную погоду.
В 2021 году была начата разработка нового дизайна униформы персонала поездов. Художник-модельер Давидс получил право создавать униформу для работников поездов и касс в результате опроса цен.
Нынешний дизайн формы Pasažieru vilciens был создан в 2011 году.
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