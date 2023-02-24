Левитс: роста авторитаризма в России в Европе не замечали

Он указал, что год назад Россия начала преступную войну против Украины. Героическое сопротивление украинцев оккупантам волнует и вдохновляет весь мир. По словам президента, еще год назад казалось невозможным, что в Европе в XXI веке может быть война.

Левитс заявил, что в отношениях с Россией западные страны потворствовали экономической целесообразности и выдавали желаемое за действительное. Авторитарный режим России основан на империалистическом, колониальном и расистском мышлении XIX века.

"Пока все российское общество не откажется от этой идеологии, Россия будет угрожать своим соседям и всей Европе", - сказал президент.

Он сослался на то, что было сказано в Европарламенте две недели назад, а именно, что романтические представления об широкой душе России следует оставить группе любителей русской литературы. Такая позиция не может быть ориентиром для политиков, которые должны заботиться о своей стране и безопасности своего народа, потому что Россия показала всему миру свою истинную природу в Буче, Ирпене, Мариуполе.

"Единственная эффективная стратегия сдерживания России - усиление обороноспособности НАТО. Нам, странам восточного фланга НАТО, это особенно необходимо", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что Латвия является одной из стран, оказавших наибольшую помощь Украине с первого дня войны. Причем делает это не только государство, но и граждане. Общая помощь, оказанная отдельными людьми, достигла 38 млн евро, потому что мы чувствуем глубокую солидарность с Украиной - мы тоже знаем, что такое российская оккупация, сказал Левитс.

"Страны Балтии и Польша направляли европейское общественное мнение относительно Украины. Мы показали лидерство как в оценке ситуации, так и в предложении идей по выходу из кризиса", - отметил президент.