Фонд Элтона Джона выделяет Украине 125 000 долларов на медоборудование

Сообщается, что эти деньги будут направлены на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Они будут использованы для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Напомним, Элтон Джон выступал в Киеве в 2007 году. В мае 2022 года Элтон Джон он сделал обращение, в котором призвал к необходимости обеспечить полноценный гуманитарный коридор для жителей разрушенного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области. Артист также сообщил о намерении продолжать оказывать помощь Украине.

United24 - глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года о запуске платформы United24. Почти за 10 месяцев работы она собрала более 287 млн долларов.