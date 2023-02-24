ВИДЕО ⟩ Фанат ударил вратаря "Севильи" кулаком в лицо, но тот отомстил обидчику

"ПСВ" дома обыграл "Севилью" (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, но по сумме двух матчей в следующую стадию турнира вышли испанцы (2:3).

После финального свистка на поле, видимо, от обиды выскочил один из фанатов клуба из Эйндховена и направился что-то доказывать голкиперу "Севильи" Марко Дмитровичу.

Фанат с кулаками напал на вратаря, но получил мощную ответку. 31-летний серб не стал церемониться с болельщиком - он быстро уложил его на газон и схватил за грудки. По лицу парня читалось, что такого жеста со стороны Дмитровича он явно не ожидал. Уже спустя пару секунд фаната увела с поля охрана стадиона.

Дмитрович вышел из инцидента невредимым и теперь с нетерпением ждёт соперника "Севильи" в следующем раунде Лиги Европы. Уже сегодня, 24 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала.