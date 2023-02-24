В пятницу, 24 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) cостоялась жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/2023.
"Арсенал" и "Шахтёр" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеянными, а оставшиеся несеянными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги Европы, а вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира.
Представители одной национальной ассоциации не моли сыграть друг против друга на этой стадии.
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
- "Унион" (Германия) - "Юнион" (Бельгия)
- "Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)
- "Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)
- "Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)
- "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал Бетис" (Испания)
- "Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Шахтёр" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные - 16 марта.
Финал Лиги Европы пройдёт 31 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия).
Также в пятницу в Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций.
Итоги жеребьевки:
- АЕК Ларнака (Греция) - "Вест Хэм" (Англия)
- "Фиорентина" (Италия) - "Сивасспор" (Турция)
- "Лацио" (Италия) - "АЗ" (Нидерланды)
- "Лех" (Польша) - "Юргорден" (Швеция)
- "Базель" (Швейцария) - "Слован" (Словакия)
- "Шериф" (Молдавия) - "Ницца" (Франция)
- "Андерлехт" (Бельгия) - "Вильярреал" (Испания)
- "Гент" (Бельгия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, ответные - 16 марта.
Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня на стадионе "Синобо Стэдиум" в Праге (Чехия).
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