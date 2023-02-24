"Арсенал" и "Шахтёр" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеянными, а оставшиеся несеянными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги Европы, а вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира.