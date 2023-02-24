Путин предоставил гражданство РФ двум бразильцам из "Зенита"

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства перечню из 38 лиц, в число которых вошли и бразильские игроки санкт-петербургского клуба.

В сентябре прошлого года в "Зените" сообщили, что Малком и Клаудиньо решили получить российское гражданство, клуб направил соответствующие письма в Российский футбольный союз (РФС) и Минспорт РФ.

25-летний Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" в августе 2019 года, за это время провёл 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

26-летний Клаудиньо присоединился к команде из Санкт-Петербурга в 2021 году. В текущем сезоне в составе "Зенита" он провёл 19 встреч и отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

За сборную Бразилии оба играли только на молодёжном уровне на Олимпиаде-2020, где выиграли золотые медали.