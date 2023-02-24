Несмотря на все трудности, которые пережили украинцы за последние 12 месяцев, 2023 год станет годом победы Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля.
Зеленский: "мы знаем, что 2023 будет годом нашей победы"
В пятницу, 24 февраля, исполняется год, как Россия, продолжая начатую в 2014 году агрессию, начала широкомасштабное, полномасштабное военное вторжение в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в этот день.
"24 февраля миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а противостояние. Сопротивление и борьба", - написал президент Украины.
"Это был год боли, скорби, веры и единства. И в этом году мы остались непобедимыми. Мы знаем, что 2023 год станет годом нашей победы!" - выразил уверенность украинский лидер.
В опубликованном позже видео обращении Зеленский сказал, что 24 февраля прошлого года был "самый длинный день нашей жизни, самый тяжелый день нашей новейшей истории. Мы проснулись рано и с тех пор не засыпаем. Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый. Мы не испугались, не сломались, не сдались".
"Мы выстояли первый день полномасштабной войны. Мы не знали, что будет завтра. (...) А сегодня стоим ровно год и до сих пор знаем - за каждое завтра нужно драться", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, "Украина удивила мир. Украина вдохновила мир. Украина объединила мир. В доказательство этому тысячи слов, но достаточно нескольких. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-Т, Challenger, NASAMS, Leopard.
Говоря о вторжении российской армии, Зеленский сказал, что "мы не успокоимся, пока российские убийцы не получат заслуженное наказание".
"Приговор очевиден. Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал бандитом, грабителем и террористом. Мы не сомневаемся, что они будут привлечены к ответственности. Мы не сомневаемся, что мы победим", - сказал Зеленский.
Украинские власти в пятницу, 24 февраля, усилили меры безопасности по всей стране в рамках подготовки к возможным атакам России в первую годовщину войны.
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