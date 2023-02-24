Видео ⟩ "Ни в чем себе не отказывали": банда орабила три магазина в Гризинькалнсе

В окрестностях Гризинькалнса последние несколько месяцев орудовала преступная группировка, состоящая из четырех человек. Мужчины заранее присматривали небольшие магазины и планировали, как они смогут проникнуть в них. Один из продавцов ограбленных магазинов рассказал, что покупателям было тридцать или сорок лет, и их заметили они приходили на разведку в магазин.

"Мы проанализировали, что в четверг или пятницу к нам приходили два новых человека.

Один был в капюшоне, второй потом снял капюшон. Сначала ничего не покупали, просто ходили по магазину,

один из них достал телефон и начал говорить - что-то про квартиру, про аренду на двое суток или продление аренды на двое суток, что-то в этом роде. Он стоял и долго разговаривал по телефону, а другой ходил и все рассматривал. Здесь работала другая продавщица. Ей это надоело, и она спросила, пришли ли они поговорить по телефону или покупать. Они купили булочку и ушли", - рассказывает продавщица.