Видео ⟩ Соцсети и СМИ восторге от речи Колса, в которой тот послал российскую делегацию

Саарт отметил, что речь депутата сократило возможности, которые Россия планировала использовать для позиционирования и демонстрации.

Раймонд Граубе, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, также приветствовал действия Колса.

"Эта акция была превосходной, она была точной, она была своевременной. Мы являемся частью информационной войны. Это было отличное оружие информационной войны. Своевременное и точное", - сказал Граубе.

Уже сообщалось, что в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили принадлежащий Украине остров Змеиный, который находится в Черном море недалеко от дельты Дуная. Позже в социальных сетях была распространена аудиозапись, на которой слышно, как российский военный корабль призывает солдат украинского гарнизона сдаться, но они отказываются это делать и заявляют: "Российский корабль, иди на**й!".

Сразу после боя Украина объявила, что все украинские солдаты пали на острове, но позже выяснилось, что часть из них попала в плен.

При обмене пленными защитники острова Змеиный были освобождены.

Российским боевым кораблем, задействованным при захвате острова Змеиный, был флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинской армией 14 апреля прошлого года.