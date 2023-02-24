Выступление председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса на сессии Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) получило широкую известность во всем мире. В восторге от выступления не только пользователи социальных сетей, но и иностранные СМИ. Несколько украинских политиков выразили благодарность латвийскому депутату.
Видео ⟩ Соцсети и СМИ восторге от речи Колса, в которой тот послал российскую делегацию
Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это "Русский корабль, иди нах**й!".
Депутат произнес эту фразу на русском языке, в то время как остальная часть его выступления на заседании была на английском.
Видео: Выступление латвийского депутата. Внимание! На видео содержится нецензурная лексика
To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN— Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023
Видео с культовой фразой защитников острова Змеиного разлетелось по соцсетям. Политики, зарубежные СМИ и пользователи социальных сетей приветствуют поступок латвийского политика, который откровенно "послал" делегацию страны-агрессора.
Видео, размещенное Колсом в Twitter, было просмотрено более 1,3 миллиона раз.
Его благодарят территориальные силы обороны Украины, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, политик Алексей Гончаренко, журналист The Kyiv Independent, украинский автоспортсмен Игорь Сушко и другие.
"Большое спасибо за это выступление! Слава Украине",- пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Thank you so much for this speech! Слава Україні!— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) February 23, 2023
Good job, Rihards! My appreciation!— Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) February 23, 2023
Британская телекомпания BBC написала о выступлении политика, а также опубликовала видео. Видео набрало более 92 000 лайков в социальной сети Instagram.
Несколько человек называли Колса храбрецом и поблагодарили его за поддержку Украины. О выступлении депутата также рассказал ряд украинских СМИ, немецкая телекомпания Deutsche Welle, Yahoo и другие.
"Лучший способ общения с русскими террористами. Спасибо", - написал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
The best way to communicate with Russian terrorists. Thank you!— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 23, 2023
#Latvia's MP Rihards Kols told the Delegation from #Russia to go f#&k themselves in Russian, quoting Ukrainian defenders from #SnakeIsland: "Russian battleship, go f**k yourself!" at OSCE Parliamentary Assembly in Vienna. People left as soon as Russians started to talk. pic.twitter.com/8cSouyVXLQ— Igor Sushko (@igorsushko) February 23, 2023
Журналист Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība Рикард Йозвяк написал: "Наконец-то кто-то рассказал о присутствии российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Спасибо делегату из Латвии".
Finally someone at the OSCE parliamentary assembly in Vienna speaks up on the presence of delegates from #Russia. Kudos to the delegate from #Latvia, Rihards Kols. #Ukraine pic.twitter.com/a95vAxsN6y— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023
Oh my. Latvian MP @RihardsKols really did say “Russian warship, F. off.” to the Russian delegation at the OSCE.— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) February 23, 2023
Mr Kols was polite enough to use the language of the original, so the Russian delegation could fully understand the meaning of the sentiment. pic.twitter.com/Jx20pyUmIB
Видео также опубликовала британская газета The Telegraph.
.@RihardsKols, your clarity of thought & language are sorely needed in the #OSCE. Thank you for your principled intervention—it’s an honor to stand by your side. pic.twitter.com/cjTvOwvSZp— Kyle Parker 🏴☠️ (@kyleparkernet) February 24, 2023
Beautiful Latvia 🇱🇻 @RihardsKols pic.twitter.com/W3QI8sj6j7— Paul Massaro (@apmassaro3) February 23, 2023
Колс выразил сожаление по поводу того, что российскую делегацию допустили на сессию Ассамблеи ОБСЕ, а в составе делегации есть лица, включенные в санкционные списки.
В четверг, 23 февраля, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс отметил, что "тактика Колса была правильной, потому что, несомненно, российская делегация приехала на это мероприятие, чтобы выйти на сцену не только для российской пропаганды, но и для создания в Европе собственного шоу".
Саарт отметил, что речь депутата сократило возможности, которые Россия планировала использовать для позиционирования и демонстрации.
Раймонд Граубе, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, также приветствовал действия Колса.
"Эта акция была превосходной, она была точной, она была своевременной. Мы являемся частью информационной войны. Это было отличное оружие информационной войны. Своевременное и точное", - сказал Граубе.
Уже сообщалось, что в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили принадлежащий Украине остров Змеиный, который находится в Черном море недалеко от дельты Дуная. Позже в социальных сетях была распространена аудиозапись, на которой слышно, как российский военный корабль призывает солдат украинского гарнизона сдаться, но они отказываются это делать и заявляют: "Российский корабль, иди на**й!".
Сразу после боя Украина объявила, что все украинские солдаты пали на острове, но позже выяснилось, что часть из них попала в плен.
При обмене пленными защитники острова Змеиный были освобождены.
Российским боевым кораблем, задействованным при захвате острова Змеиный, был флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинской армией 14 апреля прошлого года.
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