Видео ⟩ Подростки обворовали Maxima: магазин прокомментировал видео в TikTok

На видео несколько молодых людей смотрят на полки с напитками и прячут несколько товаров в карманы, куртки и сумки.

"Мы в курсе ситуации, осуществлены предусмотренные нормативными актами действия по привлечению к ответственности лиц или их законных представителей, но в интересах следствия в настоящее время мы не будем давать подробные комментарии", - говорит руководитель проектов корпоративных коммуникаций Maxima Latvija Лаура Багата.

Представитель указывает, что все магазины Maxima оборудованы системами видеонаблюдения, также в супермаркетах работают охранники, которые следят за безопасностью в магазинах.

"Мы также активно используем электронные системы защиты товаров, или так называемые биперы, для защиты товаров. В целом Maxima Latvija использует в своих магазинах около 30 различных элементов защиты товаров, в зависимости от назначения, типа товара или упаковки", - указывает Багата.

Представитель магазина подчеркивает, что случаи краж в среде молодежи не часты и обычно несовершеннолетние идут на это ради развлечения, не осознавая последствий.

Как стало известно программе Dienas ziņas на LTV, в 2019 году было зарегистрировано 10 594 кражи, 2020-м - примерно столько же, а в 2021-м из-за ковидных ограничений - лишь около 6000. В 2022 году, с момента снятия ковидных ограничений, таких преступлений было почти 8000.

"В прошлом году таких преступлений было зарегистрировано на 1 508 или на 23,6% больше, чем в 2021 году. Этот рост в основном связан со снятием ковидных ограничений в начале 2022 года".